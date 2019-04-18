«Валенсия» — «Вильярреал»: прогноз «Чемпионата» на Лигу Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Валенсия» — «Вильярреал». Встреча состоится сегодня, 18 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: «Вильярреал» не проиграет за 2.13.



«Обе команды ещё не решили своих задач в чемпионате Испании, а потому минувший тур отыграли близкими к оптимальным составами. «Валенсия» обыграла «Леванте» (3:1) и продолжила гонку за топ-4, а «Вильярреал» одержал важнейшую победу над «Жироной» (1:0) и оторвался от зоны вылета на два очка.



Следующие матчи в Примере соперники проведут уже 21 апреля, так что ротация неизбежна. «Валенсия», скорее всего, выставит полуторный состав и выпустит лидеров во втором тайме, если что-то пойдёт не так. В связи с этим брать П1 за 1.81 крайне опасно. Победа хозяевам, строго говоря, не нужна. Важнее сохранить силы к битве с «Бетисом» и избежать травм.



У «Вильярреала» нет других вариантов, кроме как раскрываться и рисковать. 0:0, 0:1 — без разницы, гостям в любом случае нужны три мяча. Все предпосылки к агрессивному дебюту налицо, без быстрого гола разгромить «Валенсию» на «Месталье» очень тяжело. Поэтому рассмотрим несколько вариантов. «Гол в первые 15 минут» за 3.26, «гол в первые 25 минут» за 2.01, «ТБ 1 мяча в первом тайме» за 1.73. Нам больше всего нравится последнее предложение, но это дело вкуса.



Трудно понять, почему на П2 по угловым дают чумовые 3.96. «Валенсии» торопиться совсем некуда, как минимум поначалу территория должна быть за гостями. Вариант помягче — П2 по угловым в первом тайме с нулевой форой за 2.50. Во втором тайме команды, возможно, уже будут доигрывать встречу, зато до перерыва «Вильярреал» должен сохранять пусть призрачные, но всё же шансы на спасение.



В принципе, можно взять и 2Х за 2.13. «Валенсия» побережёт лидеров и не будет выпрыгивать из штанов, а «Вильярреал» в пяти гостевых матчах Лиги Европы не проиграл ни разу: две победы и три ничьих».

«Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз: команда Черышева побережёт силы «Вильярреал» в пяти гостевых матчах Лиги Европы не проиграл ни разу: две победы и три ничьих.