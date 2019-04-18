«Наполи» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на 1/4 финала Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Наполи» — «Арсенал» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 18 апреля, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.



Ставка: ничья и обе забьют за 4.30.



«Арсенал» очень здорово провёл первую игру, выиграл 2:0. Все шансы у него на выход в полуфинал. «Наполи» как-то невзрачно выглядит в последнее время. Только у обречённого «Кьево» победил. Это хоть какой-то плюс перед ответной игрой. С «Ювентусом», как мне кажется, злую шутку сыграло отсутствие конкурентной борьбы в чемпионате. С «Аяксом» он выглядел бледно.



Но дома «Наполи» постарается вернуть интригу противостоянию. Не уверен, что получится это сделать. Но забить должны неаполитанцы, на мой взгляд. Трибуны помогут. Да и есть у футболистов самолюбие, оно должно взыграть.



У «Арсенала», думаю, будет много свободных зон, возможностей для контратак. Он свой гол обязательно забьёт, который окончательно закроет все вопросы.



Думаю, будет здесь результативная ничья 1:1 или 2:2. Интрига будет жить, пока лондонцы не забьют. А они в итоге свой мяч забьют, в этом сомнений нет. Атака у них хороша, а «Наполи» надо раскрываться», — сказал Титов.