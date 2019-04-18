«Наполи» — «Арсенал»: прогноз Юрия Розанова на 1/4 финала Лиги Европы

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Арсенал». Встреча начнётся сегодня, 18 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Наполи» за 1.82.



«Трёхнедельный спад «Наполи», включивший в себя безобразные матчи в Серии А и ЛЕ, вроде, судя по забитым мячам, в воскресенье закончился. Но задача всё равно очень трудна. Играть на 4 забитых? Нынешний «Наполи» — не команда запертых замков. Поэтому, мне кажется, лучше плясать от форы. А не от тотала. Хотя я обычно делаю иначе. Выиграть-то в Неаполе итальянцы вроде должны. Да и пару забить тоже. А так, пускай воюют за своё счастье», — сказал Розанов.



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