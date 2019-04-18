«Айнтрахт» – «Бенфика»: прогноз Александра Григоряна на Лигу Европы

Экс-главный тренер команд «Луч-Энергия», «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Арарат», «Тосно» Александр Григорян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Айнтрахт» — «Бенфика». Встреча начнётся сегодня, 18 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Айнтрахта» и обе забьют за 2.70.



«В Португалии было поражение 2:4, но большую часть игры пришлось играть «Айнтрахту» в меньшинстве. Я думаю, что в Бундеслиге «Айнтрахт» приберёг силы для ответного матча, и на самом деле сейчас «Айнтрахт» по уровню игры мало чем уступает «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Поэтому я ожидаю, как говорится, алаверды в ответном матче. «Бенфика» на выезде не так хороша, потому как много эмоций, а это важная составляющая для этой команды.



Я думаю, что «Айнтрахт» выиграет этот матч. Обе команды забьют, и «Айнтрахт» выиграет с преимуществом в два мяча. То есть фактически я прогнозирую счёт 3:1», — сказал Григорян.