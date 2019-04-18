«Наполи» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата» на 1/4 финала Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Наполи» — «Арсенал». Встреча начнётся сегодня, 18 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: «Арсенал» не проиграет за 2.34.



«Наполи» нужно атаковать с оглядкой на свои ворота, ведь на «Эмирейтс» отличиться не удалось. Скорее всего, «Арсенал» активно проведёт дебют и постарается забить — тогда итальянцам для прохода потребуется четыре мяча. Получится — гости отойдут назад и станут караулить контратаки. Нет — во втором тайме сдерживать натиск соперника будет тяжело.



Гол «Арсенала» в первом тайме идёт за 2.43. Опасно, но с учётом коэффициента стоит подумать. Оборона «Наполи» в последнее время совсем не впечатляет, а быстроногих игроков и умения выйти из обороны парочкой быстрых передач должно хватить лондонцам для двух-трёх хороших моментов к перерыву.



Можно взять и классические Х2 за 2.34. Гол гостей с огромной долей вероятности вынудит «партенопейцев» идти ва-банк и оголять тылы. «Арсенал» — очень быстрая команда, которая здорово пользуется свободными зонами. Если «Наполи» не откроет счёт в дебюте (что позволит не форсировать ситуацию и соблюдать баланс), шансы лондонцев выглядят хорошо.



Сомнительной кажется линия на угловые. «Арсенал» способен играть по счёту, но прижиматься к воротам и бегать без мяча четыре-пять минут команда Унаи Эмери не любит. ИТБ 3,5 углового «Арсенала» за 2.00, П2 по угловым с форой "+3,5" за 1.70 — рабочие варианты. Норма «канониров» в выездных встречах Лиги Европы — 8,2 корнера. Даже с учётом исходных данных запас великоват».

«Наполи» — «Арсенал». Прогноз: прижиматься к воротам лондонцы не станут Три ставки на матч Лиги Европы в Неаполе.