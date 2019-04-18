«Челси» – «Славия»: прогноз Александра Шмурнова на Лигу Европы

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Челси» – «Славия». Встреча начнется в 22:00 мск 18 апреля.



Ставка: победа «Челси» как минимум в 2 мяча за 2.37.



Мне довелось комментировать первый матч четвертьфинальной стадии Лиги Европы между «Славией» и «Челси». Напомню, что в Праге победу с минимальным счетом одержали более именитые лондонцы.



«В предыдущей стадии чешский клуб сумел сотворить настоящую сенсацию и выбил грозного бойца Лиги Европы «Севилью.» Казалось бы, этот праздник должен был продолжиться в четвертьфинале, но что то у пражан не получилось самих, а многое им не дал сделать соперник.



Очень важно в контексте данного противостояния понимать, что «Челси» крайне серьезно настроен на этот турнир. Быть может, лондонцы уже положили победу в Лиге Европы себе в карман. Маурицио Сарри нужен любой трофей в свой дебютный сезон. Тем более, еврокубок сильно повысит его шансы на продолжение работы на «Стэмфорд Бридж». «Аристократы» выглядели уверенно в первой встрече и действовали в запасе. Думаю, лондонцы еще добавят. Исходя из этого, ставлю на победу «Челси» с форой (-1,5)», — сказал Шмурнов.