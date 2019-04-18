«Наполи» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Наполи» — «Арсенал».



Ставка: проход «Наполи» по пенальти за 33.00.



«Самый интересный матч из предложенных. Я думаю, что, если «Наполи» сыграет в свою силу, они могут и отыграть фору в два мяча. Однако «Арсенал» произвёл очень хорошее впечатление своей игрой дома. Правда, статистика выездных матчей у «Арсенала» никуда не годится. Тем более тут такой выезд, где хозяева, как правило, выигрывают. Если «Арсеналу» удастся забить, то, полагаю, этого им хватит, чтобы выйти в полуфинал. Но и «Наполи» понимает, что пропускать никак нельзя. При этом нужно самим постараться забить быстрый гол», — сказал Черданцев.



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