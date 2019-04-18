«Челси» – «Славия»: прогноз Ильи Казакова на Лигу Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» — «Славия». Встреча начнётся в 22:00 мск сегодня, 18 апреля. В первой встрече английский клуб победил на выезде чехов со счётом 1:0.



Ставка: меньше 3 голов за 2.05.



«В первом матче в Праге «Челси» выглядел достаточно блёкло, но при этом в Лиге Европы команда идёт по нарастающей, и я думаю, что дома достаточно скромно, но уверенно «Челси» против «Славии» сыграет.



Ставлю на 2:0, что чехи не забьют, низовая игра и голы лондонцев в каждом из таймов», — сказал Казаков.



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