«Наполи» – «Арсенал»: прогноз Владислава Радимова на 1/4 финала Лиги Европы

Экс-футболист, главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Наполи» – «Арсенал». Встреча начнётся в 22:00 мск сегодня, 18 апреля. В первой игре англичане на своём поле победили со счётом 2:0.



Ставка: как минимум 11 угловых за 1.70.



«Первый поединок, как вы помните, закончился со счётом 2:0 в пользу лондонцев. «Наполи» умеет отыгрываться, «Наполи» умеет атаковать, но и «Арсенал» не останется в долгу. Здесь с первых минут пойдёт обоюдоострая игра. Поэтому угловых, как мне кажется, в матче будет предостаточно. 11 или даже больше», — сказал Радимов.



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