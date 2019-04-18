«Наполи» — «Арсенал»: прогноз Руслана Нигматуллина на 1/4 финала Лиги Европы

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Наполи» — «Арсенал».



Ставка: ничья за 4.10.



«Здесь интересное противостояние. Лондонцы в первом матче сделали хороший задел для того, чтобы в поездке в Неаполь полюбоваться красотами города и попробовать тамошнюю пиццу.



Верю, что всё может выйти хорошо для «Арсенала». Думаю, что лондонцы не проиграют в Италии. И зайдёт прекрасный коэффициент больше 4.00 за ничейный результат.



Так что закажу пиво и неаполитанскую пиццу и буду болеть за ничью», — сказал Нигматуллин.



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