«Авангард» — ЦСКА: прогноз А. Кожевникова на 4-й матч финала Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на 4-й матч финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА. Игра состоится сегодня, 19 апреля, на арене «Балашиха». Начало — в 19:30 мск.



Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 3.35.



«Я поставлю на Омск. Думаю, что как минимум одну игру они должны зацепить, это их самый-самый последний шанс. Осечка означает, что Кубок Гагарина досрочно завоюет ЦСКА. Наверное, игрокам «Авангарда» скажут что-то вроде этого: «Ребята, получите удовольствие! Хлопните дверью!». Так что, конечно же, в одной игре им обязательно должно повезти. Вот выиграют сейчас, на кураже приедут в Москву, а там кто знает, может, ещё одну зацепят. И уже интрига появится.



Да, они явно не сильнее «армейцев», но какое же невезение их постигло сейчас во всех трёх играх. Так что сейчас самое время для везения. Будем смотреть. Очень хочется, чтобы ещё одна игра состоялась в Москве. Очевидно, что они намного слабее ЦСКА, но счета ведь говорят об обратном – команда проиграла два матча из трёх со счётом 0:1. Да ещё и не забросила ни разу. Это ли не невезение?! Есть ли у них моменты? Конечно есть. Вы же видели эти игры?! Есть моменты, но нет реализации – они просто не могут забросить. Так что сейчас им точно повезёт.



Я ставлю на омскую дружину. ЦСКА же явно не станет специально сливать этот матч, чтобы потом при своих болельщиках завоевать Кубок. Вот сами подумайте, давайте представим: они сливают эту игру, омичи на кураже, едут в Москву, побеждают там, у «армейцев» начинается паника, следующая игра для них выездная. Там, предположим, снова Омск выигрывает. И вот уже 3-3 в серии. А в седьмом матче в Москве всё что угодно произойти может. Да, сейчас именно омичи в напряжении, но я надеюсь, что один раз им повезёт, но не более того», — сказал Кожевников.

«Авангард» — ЦСКА. Прогноз: Тейлор Бек зажжёт напоследок Единственная оставшаяся интрига финала — зацепят ли «ястребы» хотя бы один матч.