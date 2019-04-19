Джокович — Медведев: букмекеры назвали фаворита матча турнира в Монте-Карло

Сегодня в 1/4 финала теннисного турнира в Монте-Карло россиянин Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Ориентировочное начало матча — в 13:30 мск.



Букмекеры принимают ставки на победу серба с коэффициентом 1.18, что соответствует вероятности 78%. На Медведева можно сделать ставку за 4.20 (22%).



Поставить на то, что матч продлится как минимум 22 гейма, можно с коэффициентом 1.90. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что во встрече будет меньше 22 геймов.



Вероятность победы Джоковича в двух партиях аналитики оценили коэффициентом 1.62. Поставить на победу серба в трех сетах можно за 3.70. На 2:0 по сетам в пользу россиянина предлагается коэффициент 7.00, а на 2:1 — 7.70.



До встречи с Джоковичем Медведев обыграл на турнире португальца Жоау Соузу, Раду Албота из Молдавии и грека Стефаноса Циципаса. Серб на пути к четвертьфиналу победил немца Филиппа Кольшрайбера и Тэйлора Фрица из США.



Ранее Джокович и Медведев играли друг с другом трижды. Во всех трёх матчах сильнее оказался сербский теннисист.