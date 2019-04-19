«Анжи» – «Ахмат»: эксперты оценили шансы команд в матче 24-го тура РПЛ

Букмекеры оценили шансы «Анжи» и «Ахмата» в матче 24-го тура чемпионата РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится 19 апреля, начало — в 19:30 мск.



Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 1.18. Это соответствует вероятности 81%. Шансы «Анжи» выиграть оценили коэффициентом 15.00 (6%). Поставить на ничью можно за 7.30 (13%).



По прогнозу аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.70, на ТМ 2,5 гола — за 2.15. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.45. За 1.48 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа гостей со счетом 2:0 (коэффициент 5.50).



«Ахмат» набрал 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Анжи» (19) — на 15-м месте.