Букмекеры назвали фаворита Лиги Европы после матчей 1/4 финала

Вчера определились все полуфиналисты Лиги Европы. Ими стали «Челси», «Арсенал», «Айнтрахт» и «Валенсия». Букмекеры оценили шансы команд выиграть турнир.



По оценке аналитиков, главный претендент на победу — «Челси». Поставить на англичан можно с коэффициентом 2.40. Это примерно 38% вероятности.



Сделать ставку на «Арсенал» можно с коэффициентом 3.25 (28%). Вероятность успеха «Валенсии» эксперты оценили коэффициентом 4.50 (20%). Наконец, на «Айнтрахт» можно поставить за 6.5 (14%).



В полуфиналах «Челси» сыграет с «Айнтрахтом», а «Арсенал» — с «Валенсией». Ознакомиться с турнирной сеткой можно здесь.



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