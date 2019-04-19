«Айнтрахт» — «Челси»: букмекеры оценили шансы команд в 1/2 финала Лиги Европы

В полуфинале Лиги Европы встретятся немецкий «Айнтрахт» и лондонский «Челси». Первая встреча пройдёт в Германии 2 мая, ответная — в Лондоне 9 мая.



Согласно оценкам букмекеров, у «Челси» больше шансов пройти в решающий этап соревнования. Поставить на выход англичан в финал можно с коэффициентом 1.50, что соответствует вероятности 63%.



Сделать ставку на то, что в финал пройдёт «Айнтрахт», можно за 2.60 (37%).



В четвертьфинале англичане по сумме двух матчей переиграли чешскую «Славию» (1:0, 4:3), а немецкий клуб оказался сильнее «Бенфики» (2:4, 2:0).



По оценке аналитиков, лондонский клуб — главный претендент на победу в Лиге Европы.



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