В полуфинале Лиги Европы встретятся немецкий «Айнтрахт» и лондонский «Челси». Первая встреча пройдёт в Германии 2 мая, ответная — в Лондоне 9 мая.
Согласно оценкам букмекеров, у «Челси» больше шансов пройти в решающий этап соревнования. Поставить на выход англичан в финал можно с коэффициентом 1.50, что соответствует вероятности 63%.
Сделать ставку на то, что в финал пройдёт «Айнтрахт», можно за 2.60 (37%).
В четвертьфинале англичане по сумме двух матчей переиграли чешскую «Славию» (1:0, 4:3), а немецкий клуб оказался сильнее «Бенфики» (2:4, 2:0).
По оценке аналитиков, лондонский клуб — главный претендент на победу в Лиге Европы.
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«Айнтрахт» — «Челси»: букмекеры оценили шансы команд в 1/2 финала Лиги Европы