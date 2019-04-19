«Анжи» – «Ахмат»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ «Анжи» – «Ахмат». Встреча начнётся сегодня, 19 апреля, в 19:30 мск.



Ставка: победа «Ахмата» как минимум в 2 мяча за 1.60.



«Перед тренерами и всеми игроками «Анжи» надо снять шляпу. Они долго и старательно бились за счёт эмоций, адреналина. В конце концов психологическая усталость наступает так же, как и физическая. Когда не получается с самого начала, то потом становится очень трудно.



Конечно, «Анжи» никак не позавидуешь, мне кажется, морально-волевые кончились у них. Они играли, совершали подвиги, но теперь это закончилось, и они всё трудней и трудней играют. Крупные поражения от «Краснодара», от «Зенита» больно бьют по самолюбию, и сложно сказать, насколько их хватит ещё. Пока я не вижу ничего, что могло бы способствовать положительному результату. Даже забивать им будет всё трудней и трудней.



У «Анжи» сейчас тяжёлая обстановка в клубе, и как раз в этом заключается весь вопрос. Устают не мышцы, устаёт голова и нервная система, а мне кажется, у ребят она уже истощена.



Если говорить про «Ахмат», то здесь качественная работа Рашида Рахимова приводит к тому, что если у них оптимальный состав, то они готовы дать бой любому сопернику, но им немного не хватает то одного, то второго. А так, место в первой восьмёрке им гарантировано. В этом матче «Ахмат» выглядит очевидным фаворитом.



Исключаю в этом матче вариант, что «Ахмат» поможет «Анжи» в борьбе за выживание и отдаст им очки. «Ахмат» способен забить два-три мяча в этом матче, а также считаю, что «Анжи» не сможет отличиться забитым мячом, так что «Ахмат» уверенно победит в этой встрече», — сказал Непомнящий.