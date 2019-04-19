«Арсенал» — «Валенсия»: эксперты назвали шансы прохода в финал Лиги Европы

В полуфинале Лиги Европы встретятся английский «Арсенал» и испанская «Валенсия». Первая встреча пройдёт в Англии 2 мая, ответная — в Испании 9 мая.



Согласно оценкам букмекеров, у «Арсенала» больше шансов пройти в решающий этап соревнования. Поставить на выход англичан в финал можно с коэффициентом 1.75, что соответствует вероятности 54%.



Сделать ставку на то, что в финал пройдёт «Валенсия», можно за 2.10 (46%).



В четвертьфинале англичане по сумме двух матчей переиграли итальянский «Наполи» (2:0, 1:0), а испанский клуб оказался сильнее «Вильярреала» (3:1, 2:0).



Финальный матч Лиги Европы сезона-2018/19 состоится 29 мая в Баку.



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