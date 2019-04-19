«Авангард» — ЦСКА: бонус от букмекера за верный прогноз на матч

19 апреля состоится 4-й матч финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА. После 3 матчей москвичи ведут в серии со счётом 3-0, они в шаге от итоговой победы. Букмекеры оценивают шансы ЦСКА в 4-м матче выше. Поставить на победу команды Игоря Никитина в основное время можно за 2.15, что соответствует вероятности 42%. Сделать ставку на омичей можно с коэффициентом 3.05 (30%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 3.15 (28%).



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Матч «Авангард» — ЦСКА начнется 19 апреля в 19:30 мск.

