Букмекеры назвали шансы Зеленского выиграть 2-й тур выборов президента Украины

21 апреля состоится 2-й тур выборов президента Украины. Аналитики БК «Фонбет» оценили шансы кандидатов: действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.



По оценке экспертов, Зеленский — явный фаворит. Поставить на его победу во 2-м туре можно за 1.05. Это примерно 92% вероятности. Сделать ставку на победу Порошенко можно с коэффициентом 10.50 (8%).



Вероятность того, что Владимир Зеленский во 2-м туре наберёт больше 67,5% голосов, в БК «Фонбет» оценили коэффициентом 1.60. Поставить на то, что кандидат не достигнет этой отметки, можно за 2.20.



Поставить на то, что Пётр Порошенко наберёт больше 32,5% голосов избирателей, можно с коэффициентом 2.05. За 1.68 можно сделать ставку на то, что действующий президент не сможет набрать такой процент.



Кроме того букмекеры принимают ставку, кто из кандидатов победит в отдельных регионах страны. Так, по оценке букмекеров, у Зеленского больше всего шансов победить в Черновицкой области. Поставить на успех шоумена в этом регионе можно с коэффициентом 1.13 (83%). Поставить на победу Порошенко здесь можно за 5.10 (17%).



Эксперты ждут плотной борьбы в Волынской области. Сделать ставку на победу Зеленского в этом регионе можно с коэффицентом 1.80 (53%). Шансы Порошенко букмекеры оценили коэффициентом 1.95 (47%).



В 1-м туре Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Сегодня, 19 апреля, на стадионе «Олимпийский» в Киеве пройдут предвыборные дебаты. На них будут присутствовать 60 тыс. зрителей.