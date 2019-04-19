Fnatic — G2: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

19 апреля состоится киберспортивный матч группового этапа ESL Pro League Season 9 между командами Fnatic и G2.



Ставка: победа Fnatic за 1.99.



Перед началом первого этапа безусловным фаворитом квартета выглядят NAVI, а G2 и Fnatic предстоит борьба за второе место. Его, скорее всего, займет именно победитель очного противостояния европейских клубов.



В преддверии матча небольшое преимущество в форме имеют Fnatic. Шведский коллектив после мейджора успел засветиться в полуфинале WESG и дошел до финала StarSeries, причем за весь турнир уступил только NAVI. Сейчас игроки явно мотивированы на успех.



У G2 ситуация чуть иная; после замены bodyy на AMANEK коллектив не без труда отобрался на Dreamhack Dallas, а на этой неделе не лучшим образом выступил на Charleroi Esports 2019. Впрочем, у французов в рукаве есть один козырь – две победы над Fnatic в этом году. В то же время шведы обыгрывали G2 лишь в декабре.



Довольно многое будет зависеть и от мап-пула серии best-of-3. Fnatic сильнее G2 на Cache и Mirage, но на всех остальных картах сильнее выглядят французы. Однако последние результаты (добавим к ним трудности после поездки в Бельгию) все же подсказывают, что победит, пусть и не без труда, пятерка из Швеции.