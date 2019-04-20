«Локомотив» — ЦСКА: котировки на матч 24-го тура РПЛ

20 апреля состоится матч 24-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи в Москве — в 19:00 мск.



«Локомотив» — фаворит встречи. Букмекеры оценивают шансы команды Юрия Сёмина на победу коэффициентом 2.55. Это соответствует вероятности 37%. Сделать ставку на ЦСКА можно за 2.90 (33%). С коэффициентом 3.20 (30%) можно поставить на ничью.



По оценке экспертов, матч не будет результативным: на ТМ 2,5 гола предлагают коэффициент 1.53, а на ТБ 2,5 — 2.50



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке аналитиков, — 1:1 (коэффициент 6.50).



После 23 туров «Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. ЦСКА (40) — на 4-м месте.



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