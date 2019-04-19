«Краснодар» — «Зенит»: букмекеры оценили шансы команд в матче 24-го тура РПЛ

Завтра, 20 апреля, состоится матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи — в 21:00 мск.



Букмекеры оценивают шансы хозяев победить коэффициентом 2.55. Это соответствует вероятности 41%. Сделать ставку на питерцев можно за 3.05 (31%). С коэффициентом 3.35 (28%) можно поставить на ничью.



По оценке экспертов, матч не будет результативным: на ТМ 2,5 гола предлагают коэффициент 1.73, а на ТБ 2,5 — 2.10



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке аналитиков, — ничья 1:1 (коэффициент 6.50).



После 23 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. У команды Мурада Мусаева 42 очка и третья строчка.



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