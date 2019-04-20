«Оренбург» — «Ростов»: букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура РПЛ

20 апреля состоится матч 24-го тура РПЛ «Оренбург» — «Ростов». Начало встречи — в 14:00 мск.



Букмекеры оценивают шансы команды хозяев победить коэффициентом 2.90. Это соответствует вероятности 33%. Сделать ставку на ростовчан также можно за 2.90 (33%). С коэффициентом 2.73 (34%) можно поставить на ничью.



По оценке экспертов, матч не будет результативным: на ТБ 1,5 гола предлагают коэффициент 1.70, а на ТМ 1,5 — 2.15. Сделать ставку на то, что забить смогут обе команды, можно за 2.40.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке аналитиков, — ничья 0:0 (коэффициент 4.80).



После 23 туров «Ростов» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Оренбуржцы (32) — на 7-м месте.



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