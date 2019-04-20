«Ювентус» — «Фиорентина»: котировки на матч 33-го тура Серии А

20 апреля состоится матч 33-го тура Серии А «Ювентус» — «Фиорентина». Начало встречи — в 19:00 мск.



Букмекеры оценивают шансы команды Массимилиано Аллегри победить коэффициентом 1.45. Это соответствует вероятности 65%. Сделать ставку на гостей можно за 7.70 (13%). С коэффициентом 4.30 (22%) можно поставить на ничью.



По оценке экспертов, матч не будет результативным: на ТМ 2,5 гола предлагают коэффициент 1.85, а на ТБ 2,5 — 1.95.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке аналитиков, — победа хозяев поля со счетом 1:0 (коэффициент 6.00).



После 32 туров «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, набрав 83 очка. «Фиорентина» (40) — на 10-м месте. В случае победы команда Массимилиано Аллегри обеспечит себе чемпионский титул.



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