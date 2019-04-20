«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Нобеля Арустамяна на московское дерби РПЛ

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 24-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Локомотив» — ЦСКА.



Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.55.



«Игра, которая многое определит в судьбе «Локомотива» и особенно ЦСКА в концовке чемпионата. Жду настоящей битвы. Ничья не устроит никого, она будет в пользу конкурентов – «Краснодара», «Зенита», «Спартака». Поэтому нас ждет матч, который будет важен для команд именно с точки зрения набора трех очков, никто не согласится на ничью.



ЦСКА остался без Фернандеса, и это очень серьезная потеря. Плюс, учитывая форму «Локомотива», они фавориты в этом противостоянии. Но «армейцы» умеют настраиваться на большие матчи. Думаю, нас ждут голы — форма «Локо» и желание ЦСКА этому способствуют. ТБ», — сказал Нобель Арустамян.



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