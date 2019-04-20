«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Олега Веретенникова на матч РПЛ

Известный российский футболист Олег Веретенников дал прогноз и сделал ставку на матч 24-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Оренбург» — «Ростов». Начало встречи 20 апреля 2019 года запланировано на 14:00 по московскому времени.



Ставка: встреча закончится вничью за 2.75.



«Оренбург» очень сильно проводит этот чемпионат. Команды играют в схожей манере — строгая игра в обороне, хорошие стандарты. С «Ростовом» будет очень тяжело играть, особенно после уверенной победы над «Спартаком», но «Оренбург» точно не проиграет. Пожалуй, поставлю на ничью, соперники стоят друг друга», — сказал Олег Веретенников.



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