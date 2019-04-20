«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Встреча состоится сегодня, 20 апреля, в 14:30 мск.



Ставка: победа «Сити» при ТБ 2,5 мяча за 1.67.



«Никакого квадрупла у «Манчестер Сити» в этом сезоне не будет. «Шпоры» выиграли эпический четвертьфинал Лиги чемпионов по правилу выездного гола на «Этихаде» в середине недели. «Горожане» могут считать себя невезучими, но они должны отряхнуться и подготовиться к двум важным играм АПЛ. Им ведь еще играть манчестерское дерби.



«Шпорам» есть за что биться, поскольку им нужно место в топ-4: они не могут позволить себе просто сосредоточиться на Лиге чемпионов, хоть и будут фаворитами в матчах с «Аяксом» в полуфинале. «Шпоры» всегда будут угрозой, но чувствую, что «Сити» возьмет три очка. Ну и голов, конечно, будет немало», — сказал Оуэн.