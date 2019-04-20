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«Бавария» – «Вердер»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

«Бавария» – «Вердер»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги
Ставки

Телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» – «Вердер». Матч начнётся в 16:30 мск сегодня, 20 апреля.

Ставка: победа “Вердера” с форой (+2,5) за 1.80.

«Мюнхенская “Бавария” в грядущем туре немецкой Бундеслиги примет на “Альянц Арене” бременский “Вердер”. Конечно, команда Нико Ковача является фаворитом этого противостояния, однако мюнхенцам никак нельзя терять концентрацию и расслабляться.

Напомню, что победа в очном противостоянии над “Боруссией” дала мюнхенцам всего три очка. Поэтому чемпионская гонка с дортмундцами ещё не закончена, ведь действующий победитель Бундеслиги опережает в турнирной таблице ближайшего преследователя всего на один балл. В прошлом туре “Бавария” сумела найти в себе силы для очень мощной игры и уверенно одолела “Фортуну” из Дюссельдорфа.

Однако “Вердер” нельзя считать слабым соперником. Команда из Бремена довольно неплохо смотрится в текущем сезоне. Впервые за долгое время бременцы могут вернуться в еврокубки и серьёзно претендуют на попадание в Лигу Европы. Эта команда умеет быстро и чётко выходить из обороны и создавать моменты впереди в матче с любым соперником.

Мне кажется, в этом противостоянии не стоит ждать того, что хозяева поля сметут гостей и накидают им множество забитых голов. Бременцам вполне по силам достойно сыграть в гостях. Поэтому ставлю на победу “Вердера” с форой (+2,5)», — скахал Кривохарченко.

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