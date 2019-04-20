«Бавария» – «Вердер»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» – «Вердер». Матч начнётся в 16:30 мск сегодня, 20 апреля.



Ставка: победа “Вердера” с форой (+2,5) за 1.80.



«Мюнхенская “Бавария” в грядущем туре немецкой Бундеслиги примет на “Альянц Арене” бременский “Вердер”. Конечно, команда Нико Ковача является фаворитом этого противостояния, однако мюнхенцам никак нельзя терять концентрацию и расслабляться.



Напомню, что победа в очном противостоянии над “Боруссией” дала мюнхенцам всего три очка. Поэтому чемпионская гонка с дортмундцами ещё не закончена, ведь действующий победитель Бундеслиги опережает в турнирной таблице ближайшего преследователя всего на один балл. В прошлом туре “Бавария” сумела найти в себе силы для очень мощной игры и уверенно одолела “Фортуну” из Дюссельдорфа.



Однако “Вердер” нельзя считать слабым соперником. Команда из Бремена довольно неплохо смотрится в текущем сезоне. Впервые за долгое время бременцы могут вернуться в еврокубки и серьёзно претендуют на попадание в Лигу Европы. Эта команда умеет быстро и чётко выходить из обороны и создавать моменты впереди в матче с любым соперником.



Мне кажется, в этом противостоянии не стоит ждать того, что хозяева поля сметут гостей и накидают им множество забитых голов. Бременцам вполне по силам достойно сыграть в гостях. Поэтому ставлю на победу “Вердера” с форой (+2,5)», — скахал Кривохарченко.