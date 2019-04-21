«Спартак» – «Енисей»: эксперты оценили шансы команд в матче 24-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура чемпионата РПЛ сезона-2018/19 «Спартак» – «Енисей». Встреча состоится 21 апреля, начало — в 19:00 мск.



Вероятность победы хозяев оценили коэффициентом 1.32. Это соответствует вероятности 70%. Сделать ставку на победу «Енисея» можно с коэффициентом 9.50 (9%). Поставить на ничью можно за 4.50 (21%).



По прогнозу аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.00, на ТМ 2,5 гола — за 1.80. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.30. За 1.55 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев поля со счетом 2:0 (коэффициент 6.50).



«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Енисей» (13) — на 16-м месте.