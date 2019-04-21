«Реал Мадрид» — «Атлетик» Б: букмекеры оценили шансы команд в 33-м туре Примеры

21 апреля состоится матч 33-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Атлетик» Б. Начало встречи — в 17:15 мск.



«Реал» — фаворит встречи. Букмекеры оценивают шансы команды Зинедина Зидана победить коэффициентом 1.47. Это соответствует вероятности 65%. Сделать ставку на гостей можно за 7.30 (11%). С коэффициентом 4.40 (24%) можно поставить на ничью.



По оценке экспертов, матч будет результативным: на ТБ 2,5 гола предлагают коэффициент 1.50, на ТМ 2,5 — 2.45.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке аналитиков, — победа хозяев со счетом 2:0 (коэффициент 8.50).



После 33 туров «Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 61 очко. «Атлетик» (46) — на 7-м месте.



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