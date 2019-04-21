«Бетис» — «Валенсия»: котировки на матч 33-го тура Примеры

21 апреля состоится матч 33-го тура Примеры «Бетис» — «Валенсия». Начало встречи — в 21:45 мск.



Букмекеры оценивают шансы гостей победить коэффициентом 2.50. Это соответствует вероятности 38%. Сделать ставку на хозяев можно за 2.80 (35%). С коэффициентом 3.40 (27%) можно поставить на ничью.



По оценке экспертов, матч будет результативным: на ТБ 2,5 гола предлагают коэффициент 1.85, на ТМ 2,5 — 1.95



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке аналитиков, — 1:1 (коэффициент 6.50).



После 33 туров «Валенсия» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Бетис» (43) — на 9-м месте.



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