«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: эксклюзивные коэффициенты на матч 35-го тура АПЛ

20 апреля в матче 35-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Матч начнётся в 14:30 мск. Букмекерская компания «Фонбет» предложила повышенные коэффициенты, которые увеличивают потенциальный выигрыш на ставках.



Поставить на победу команды Пепа Гвардиолы в «Фонбет» можно с коэффициентом 1.27. Это соответствует вероятности 70%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 10.50 (11%). На ничейный исход букмекер дает коэффициент 6.15 (19%).



Три дня назад команды встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов. Победу со счётом 4:3 одержал «Манчестер Сити», но дальше прошёл «Тоттенхэм» благодаря выездному голу.



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