«Краснодар» — «Зенит»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч

В 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» примет «Зенит». За 7 туров до финиша питерцы опережают соперника, занимающего 3-е место в турнирной таблице, на 6 очков. По прогнозам экспертов, шансы хозяев выше. Поставить на «Краснодар» в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.35, что соответствует вероятности 40%. Шансы «Зенита» победить аналитики оценили коэффициентом 3.05 (31%). Поставить на ничью можно за 3.35 (29%).



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Матч «Краснодар» — «Зенит» начнется 20 апреля в 21:00 мск.