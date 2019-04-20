«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» в 33-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой (+2) за 1.85.



«Барселона», полуфиналист Лиги чемпионов, наконец-то преодолев четвертьфинальную стадию благодаря великолепной игре Лионеля Месси и не великолепной игре Давида де Хеа, будет принимать «Реал Сосьедад».



Вопрос времени и даты, когда «Барса» решит один из главных вопросов сезона и оформит чемпионство. Наверное, «Барселона» хочет это сделать пораньше. Не будет она играть спустя рукава с «Сосьедадом». Но все-таки переключиться сразу после Лиги чемпионов на матч национального чемпионата, тем более когда у тебя такой отрыв, не так просто.



Конечно, Вальверде все это учитывает, ротация будет. Но и «Реал Сосьедад» — команда не робкого десятка. Не приедет она на заклание на «Камп Ноу». Последние матчи между командами на «Камп Ноу» были не самыми легкими и комфортными для каталонцев. «Сосьедад» упирался, и если «Барса» и выигрывала, то не очень крупно. 1:0 было в прошлом сезоне, в Кубке Испании было 5:2, но не по игре, 3:2 было.



Думаю, «Сосьедад» упрется. Если и проиграет, то с разницей в 1-2 мяча. Попробовал бы взять «Сосьедад» с форой (+2) с расходом. Допускаю, что баски проиграют в 1 мяч. Кто знает, вдруг повезет увезти очки с «Камп Ноу»? У «Реала Сосьедад» благополучная ситуация в таблице — в середине. До еврокубков уже, наверное, не добраться, но можно сыграть в свое удовольствие».