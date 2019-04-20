«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Юрия Розанова на матч 24-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит». Встреча начнётся сегодня, 20 апреля, в 21:00 мск.



Ставки: победа «Краснодара» за 2.47, тотал больше 2,5 мяча за 2.25.



«Зенит», после перерыва, со всеми, кто около — играет вничью. «Краснодар» вообще раз выиграл (в конце), разобрался с «Анжи» — а так тоже одни ничьи (включая еврокубки). Большой искус поставить на ничью и здесь. Но все же именно сейчас мне «Краснодар» по игре нравится больше. К тому же серия низов в личных матчах претендентов на медали — должна же закончиться?», — сказал Розанов.



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