Алистар Оверим – Алексей Олейник: прогноз Романа Мазурова на UFC Fight Night 149

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC Fight Night 149 Алистар Оверим (Нидерланды) – Алексей Олейник (Россия), который состоится 20 апреля.



Ставка: победа Алистара Оверима за 1.45.



«Алистар должен был драться с Александром Волковым. Но в силу известных причин этот поединок не состоится. И Алексей Олейник, у которого тоже уже имелся соперник, был в срочном порядке призван на замену. В итоге Олейник, который готовился под Харриса, будет драться с опытным и матёрым волчарой Оверимом. Классическое противостояние ударника и борца. Голландскому спортсмену этот бой в принципе невыгоден: если он выиграет, это никак не скажется на его рейтинге, если проиграет, то упадёт очень низко.



Для Олейника бой с Оверимом – отличный шанс доказать, что он всё ещё в титульной гонке. Интересно, что оба бойца в своё время тренировались в одном из российских клубов и стояли в парах. И Алексей говорил, что Алистар довольно-таки подленький паренёк. Кроме того, он говорил, что ни разу не смог засабмитеть голландца. И это с учётом того, что Олейник является одним из лучших борцов не только в своём дивизионе, но и вообще в лиге UFC. У Оверима очень хорошая защита от борьбы. Ну а его ударные навыки всем прекрасно известны. Плюс опыт. У Алексея он, безусловно, тоже есть. Но Алистар – чемпион Strikeforce, чемпион К1. Он дрался ещё в Прайде. Огромное количество боёв с топовыми спортсменами. И сейчас он продолжает оставаться на высоком уровне.



Мы все болеем за Алексея Олейника и желаем ему победы. Но достичь её будет очень трудно. И как бы хорошо и с уважением я ни относился к нашему спортсмену, считаю, что фаворитом в этом противостоянии будет Алистар, который, скорее всего, и одержит победу».