Fnatic — Windigo: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

Сегодня, 20 апреля, состоится киберспортивный матч группы С группового этапа ESL Pro League Season 9 Europe между командами Fnatic и Windigo.



Ставка: победа Fnatic за 1.85.



Fnatic занимают 9-е место в топе по версии сайта hltv.org. Для команды год начинался печально, буквально каждый турнир был провалом. Улучшения стали заметны лишь на StarSeries i-League Season 7, где шведы дошли до финала без единого поражения. Да, Fnatic проиграли финал команде Na`Vi с разгромным счётом — 3:0. Но рождённые побеждать были практический на пике формы в тот момент. После стар-серии у Fnatic не было ни одной официальной игры, будем надеяться, что парни потратили это время на подготовку к ESL Pro League Season 9. Хочется верить, что показанное на стар-серии не является пределом команды.



Windigo расположились на 13-й строчке в мировом рейтинге hltv.org. На крупные турниры болгарский коллектив практически не попадает. Единственным по-настоящему большим достижением команды стала победа на WESG 2018. Болгары играют на множестве мелких турниров, но не ставят целью выигрывать их. Скорее всего, Windigo используют эти небольшие турниры в качестве тренировочной площадки. Основной упор команда делает на квалификации к ивентам, где собираются все топовые коллективы со всего мира. Одним из таких приоритетных является ESL Pro League Season 9. Windigo выложатся на максимум.



Коэффициенты на данный матч достаточно близки. Действительно, шанс победить есть как у одной, так и у другой команды. Но всё же поставлю на опыт и желание шведского коллектива вернуться на топовый уровень.