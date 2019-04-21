«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор и специалист по английскому футболу Александр Елагин дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.33.



«Матч очередного тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» станет крайне важной встречей для команды Оле-Гуннара Сульшера. Манкунианцы ведут ожесточенную борьбу за попадание в топ-4 по итогам сезона. Однако другие гранды — «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси» — также очень хотят получить путевку в Лигу чемпионов. Именно поэтому «красные дьяволы» просто приговорены к победе в предстоящей игре.



Однако и «Эвертон» не стоит списывать со счетов. «Ириски» имеют все шансы на попадание в Лигу Европы. Если «Манчестер Сити» одолеет «Уотфорд» в финале Кубка Англии, то седьмая строчка в турнирной таблице АПЛ даст право попадания в еврокубки. Тем не менее ливерпульский клуб действует не очень стабильно. Сначала «Эвертон» может одолеть мощные «Челси» и «Арсенал», но затем проиграть безнадежному аутсайдеру — «Фулхэму».



Мне кажется, фаворитом в данном противостоянии все же стоит считать гостей. Сульшер и его тренерский штаб должны досконально разобрать игру соперника, а очки им крайне нужны. Поэтому ставлю на победу «Манчестер Юнайтед», — сказал Елагин.

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