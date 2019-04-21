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«Урал» — «Рубин»: прогноз Олега Веретенникова на матч 24-го тура РПЛ

«Урал» — «Рубин»: прогноз Олега Веретенникова на матч 24-го тура РПЛ
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Известный российский футболист Олег Веретенников дал прогноз и сделал ставку на матч 24-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Урал» — «Рубин». Начало встречи 21 апреля 2019 года запланировано на 16:30 по московскому времени.

Ставка: встреча закончится со счётом 0:0 за 6.20.

«Безголевая ничья. «Рубину», как и «Уралу», голы в весенней части сезона даются очень тяжело. А камбэк, который они совершили с «Енисеем», забив в конце три мяча, – стечение обстоятельств. «Рубин» не позволит себе забить. Поэтому поставлю в этой игре на точный счет — 0:0», — сказал Олег Веретенников.

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