«Спартак» — «Енисей»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 24-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 24-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Спартак» — «Енисей».



Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 2,5 гола за 2.90.



«Спартак» в очень неважном состоянии находится в последние пару туров, проигрывает, много давления на команду. Это большой минус. Но «Спартак» понимает, что игра с «Енисеем» будет знаковой во всех отношениях. Красноярцы – одна из худших команд чемпионата. И москвичи обязаны постараться проявить себя максимальным образом.



И я бы даже предположил, что «Спартак» забьет индивидуально не меньше трех голов, потому что отступать некуда», — сказал Нобель Арустамян.



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«Спартак» — «Енисей». Прогноз: соскучившийся по красно-белым Иванов устроит шоу Сергей Иванов не получал назначений на матчи «Спартака» 2,5 года. Что-то будет.