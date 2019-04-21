«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 21 апреля, в 15:30 мск.



Ставки: победа «МЮ» за 2.45, гол Лукаку за 2.70.



«У «Манчестер Юнайтед» были свои моменты в середине недели на «Камп Ноу», но в конечном счете каталонцы уверенно победили, причём по делу. Если в «МЮ» хотят сохранить шансы на топ-4, надо побежать «Эвертон».



«Эвертон» будет без Андре Гомеша, он получил красную карточку в матче с «Фулхэмом». На «Гудисон Парк» всегда нелегко, но чувствую, что «МЮ» возьмет три очка и продолжит давление на лондонские клубы. Ромелу Лукаку, думаю, сыграет против бывшего клуба с первых минут. И забьёт", — сказал Оуэн.

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