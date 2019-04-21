Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 33-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Бетис» — «Валенсия». Встреча пройдет в воскресенье, 21 апреля, в Севилье.
Ставка: победа «Валенсии» за 2.53
«Валенсия» проводит очень сильный сезон – уже вышла в полуфинал Лиги Европы, в финал Кубка Испании, а также имеет хорошие шансы на четвертое место в чемпионате Испании. В решающий этап сезона команда входит в отличной форме.
Игра «Бетиса» часто вызывает приятные эмоции у нейтральных болельщиков – севильянцы играют в атаку, много забивают, но и много пропускают. Команда борется за место в еврокубках, но в последнее время не так хороша.
Форма точно лучше у «Валенсии». То, что команда ведет борьбу на нескольких фронтах, не скажется – у «Валенсии» есть по два хороших исполнителя на каждую позицию. Мы увидим зрелищный, атакующий футбол, но валенсийцы сейчас объективно сильнее. Даже несмотря на фактор чужого поля, ставлю на победу «Валенсии».
«Бетис» — «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на чемпионат Испании