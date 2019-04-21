«Реал Мадрид» — «Атлетик» Б: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 33-го тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Атлетик» Б. Встреча состоится 21 апреля, начало — в 17:15 мск.



Ставка: победа “Атлетика” с форой (+1,5) за 1.65.



«В очередном туре испанской Примеры между мадридским “Реалом” и “Атлетиком” из Бильбао, кроме вывески, пожалуй, ничего и нет. Хозяевам “Сантьяго Бернабеу” уже практически ничего не нужно в текущем сезоне.



Межсезонье для мадридцев началось уже с марта. “Королевский клуб” вылетел и из Лиги чемпионов, и из Кубка короля. В национальном первенстве “сливочные” уже оставили борьбу за чемпионство, а занимать второе или третье место — им все равно. Оставшиеся игры можно считать своеобразным тестом, кто останется в команде в будущем. У Зинедина Зидана полно времени решить, кто ему нужен в клубе и как команда будет действовать дальше.



“Атлетик” в последнее время стал действовать намного лучше, чем в начале сезона. Клуб из Бильбао еще борется за еврокубки и попадание в Лигу Европы. К тому же “Атлетик” умеет классно и остро действовать вторым номером. Безусловно, игра с мадридцами станет для гостей отличным вызовом. Поэтому не думаю, что Бильбао должен проиграть с крупным счетом. Ставлю на победу “Атлетика” с форой (+1,5)».