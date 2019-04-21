«Реал Мадрид» — «Атлетик» Б: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Реал Мадрид» — «Атлетик» в 33-м туре испанской Примеры сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 21 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.



Ставка: гол Карима Бензема за 1.85.



«Матч из категории «класико». Встречаются команды, которые никогда не вылетали в истории чемпионата Испании. Бильбао с Гаиской Гаритано наладил свои дела во второй части сезона и претендует на попадание в еврокубки. И баскам результат здесь даже важнее.



«Реал» откровенно доигрывает сезон. Зидан разбирается, с кем ему по пути, а с кем — нет. Очень тяжело давать прогноз. «Реал» настолько немотивирован сейчас, что может даже проиграть этому Бильбао. Но чтобы «Реал» дома не забил, это вряд ли.



Можно сыграть вариант «обе забьют». Но когда нет явных вариантов, как матч может сложиться, надо исходить из статистики, трендов. А актуально то, что в пяти матчах из шести последних забивал Карим Бензема. Спрашивается, кто сейчас забьет, если не он. У него идет: здорово играет головой, на опережение. Я бы еще раз попробовал сыграть «гол Карима Бензема». Он забивал в четырех подряд матчах».

«Реал» — «Атлетик Б». Прогноз: баски забьют на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» с момента возвращения Зидана не сыграл на «ноль» ни разу.