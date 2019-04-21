«Спартак» — «Енисей»: прогноз Константина Генича на матч 24-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч РПЛ «Спартак» — «Енисей».



Ставка: победа «Спартака» в первом тайме за 1.90.



«Московский «Спартак» после двух поражений подряд будет принимать красноярский «Енисей». Конечно, болельщики задаются вопросом: если не обыгрывать «Енисей», тогда что?



После поражений в дерби и Ростове, дамоклов меч висит над головой Олега Кононова. Плюс еще Зе Луиш травму получил. Но, думаю, болельщики все равно не простят, если «Спартак» не обыграет «Енисей». Кто знает, простит ли руководство.



«Спартак», конечно, мастеровитее. Есть кому придумывать в атаке. Традиционно, «Спартак» агрессивно начинает любую игру. Все первые таймы остаются за «Спартаком», по крайней мере с точки зрения содержания игры, визуального впечатления. Так было в Ростове, с «Зенитом», в какой-то степени с «Динамо» и «Краснодаром». Первые таймы спартаковцы проводят лучше, чем вторые. Потом с ними что-то случается. После 65-й минуты, как кажется, есть проблемы с физикой.



Сейчас матч — с последней командой чемпионата. Конечно, Дмитрий Аленичев постарается своих настроить. «Енисей» уже ничего не теряет, спастись вряд ли удастся. Гости будут играть в свое удовольствие. По крайней мере, они будут стараться. Но у «Спартака» свои задачи: обязательно надо брать три очка. Ставку спартаковцы наверняка будут делать на первый тайм. Мой прогноз — победа «Спартака» в первом тайме за хороший коэффициент 1,9».

«Спартак» — «Енисей». Прогноз: соскучившийся по красно-белым Иванов устроит шоу Сергей Иванов не получал назначений на матчи «Спартака» 2,5 года. Что-то будет.