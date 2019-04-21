«Урал» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Рубин» в 24-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 21 апреля, на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге.



Ставка: тотал меньше 1,5 мяча за 2.30.



«Всё-таки дождались все, что команда Дмитрия Парфенова в 23-м туре сыграла на ноль в чемпионате России. Не пропустил «Урал» на выезде в Туле. Это уже неплохое достижение. Много разговоров было на эту тему, шутки ходили.



И впереди у «Урала» домашний матч с «Рубином». А это ещё один шанс сыграть на ноль. Казанцы в атаке выглядят совсем плохо. Видим мы, что ничего не получается у «Рубина». Не хватает исполнителей, нет поставленной игры впереди. Это всё печально. Бухаров и Полоз, которые были на хорошем счету в нашем чемпионате, вызывались в сборную, сейчас даже в состав не проходят.



«Урал» будет стараться атаковать, постарается реализовать свои моменты. Но «Рубин» не позволит много шансов создать, как мне кажется. Сзади команда Бердыева по-прежнему хороша, действует организованно. На мой взгляд, в этом матче будет минимум забитых мячей, скорее всего, не больше одного гола», — сказал Титов.