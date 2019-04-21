«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч АПЛ

Телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Матч состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 18:00 мск.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.93.



«Этот матч крайне важен для «канониров». Команда Унаи Эмери ведёт изнуряющую борьбу за место в первой четвёрке турнирной таблицы АПЛ. Задача вернуться в Лигу чемпионов ещё абсолютно не решена, а впереди маячат самые важные матчи сезона. Конечно, «канониры» могут попасть в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, но соперники там остались очень сильные.



«Кристал Пэлас» постепенно практически полностью обезопасил себя от вылета из элитного дивизиона английского футбола. У Роя Ходжсона довольно весёлая команда, которая демонстрирует временами яркую игру. Эти парни способны преподнести сенсацию. Так, в первом круге они одолели на выезде сам «Манчестер Сити».



Мне кажется, что нас ждёт результативная игра. Учитывая, что «Кристал Пэлас» не является типичным середняком, а старается и созидать, можно ожидать голы и от гостей, а хозяев точно не устроит ничья. Поэтому ставлю на «обе забьют + тотал больше 2,5».