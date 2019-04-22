«Челси» – «Бернли»: эксперты назвали фаворита матча 35-го тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 35-го тура АПЛ «Челси» — «Бернли». Встреча состоится 22 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы хозяев поля оценили коэффициентом 1.25. Это соответствует вероятности 76%. Поставить на успех «Бернли» можно с коэффициентом 11.50 (8%). Сделать ставку на ничью можно за 5.90 (16%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.57, на ТМ 2,5 гола — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.02. За 1.70 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев поля со счётом 2:0 (коэффициент 6.50).



«Челси» по итогам 34 туров занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 66 очков. «Бернли» (39) — на 15-м месте.