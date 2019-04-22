«Вольфсбург» – «Айнтрахт»: котировки на матч 30-го тура Бундеслиги

Букмекеры назвали фаворита матча 30-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» – «Айнтрахт». Встреча состоится сегодня, 22 апреля, начало — в 21:30 мск.



Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 2.35. Это соответствует вероятности 40%. Поставить на успех «Вольфсбурга» можно с коэффициентом 2.85 (33%). Сделать ставку на ничью можно за 3.60 (27%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.60, на ТМ 2,5 гола — за 2.35. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.50. За 2.40 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — 1:1 (коэффициент 7.00).



«Айнтрахт» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 52 очка. «Вольфсбург» (45) — на девятом месте.