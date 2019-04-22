«Челси» — «Бёрнли»: прогноз Ильи Казакова на матч 35-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Челси» — «Бёрнли».



Ставка: «Бёрнли» не забьёт за 1.90.



«Это, мне кажется, должна быть лёгкая игра для команды Сарри. Весь вопрос в том, как сыграет Азар, спекуляции относительно будущего которого находятся на своём пике. Мне кажется, Эден себя беречь не будет, постарается в каждом из оставшихся матчей играть очень уверенно, взросло и чисто по-лидерски. Именно этого я и жду, что игра бельгийца обеспечит лондонцам победу в этом матче.



Поэтому 2:0 на «Челси», гол Азара, что не так часто бывает, и «Бёрнли» не забьёт», — сказал Казаков.



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